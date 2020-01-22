В Ливане сообщили о формировании нового правительства

Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя президентского дворца.

«Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства. Подписал новый документ нового состава правительства во главе с Хассаном Диябом», — рассказал представитель президентского дворца.

Отмечается, что в состав нового правительства вошло 20 министров-технократов.

В конце октября бывший ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.