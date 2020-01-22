В Ливане сообщили о формировании нового правительства
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя президентского дворца.
«Президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства. Подписал новый документ нового состава правительства во главе с Хассаном Диябом», — рассказал представитель президентского дворца.
Отмечается, что в состав нового правительства вошло 20 министров-технократов.
В конце октября бывший ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.