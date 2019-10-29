Премьер-министр Ливана объявил об отставке

Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.

«Я в тупике. Я отправляюсь во Дворец Баабда (Резиденция президента Ливана. — RT), чтобы подать президенту Ауну и всему ливанскому народу заявление об отставке правительства», — цитирует Харири The National.

Saad Hariri: I am going to Baabda Palace to submit the resignation of the government to President Aoun and to the whole of the Lebanese people. pic.twitter.com/A1kQldapUX — The National (@TheNationalUAE) October 29, 2019

Как пишет РИА Новости, с 17 октября демонстранты в Ливане блокируют дороги и баррикадируют трассы между районами страны, призывая в том числе к роспуску правительства и парламента.

Среди требований протестующих также отмена системы конфессиональных квот в политике, которая, по мнению некоторых, является причиной плохого управления государством.