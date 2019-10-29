Премьер-министр Ливана объявил об отставке

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Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.
Премьер-министр Ливана объявил об отставке
  • Reuters

 «Я в тупике. Я отправляюсь во Дворец Баабда (Резиденция президента Ливана. — RT), чтобы подать президенту Ауну и всему ливанскому народу заявление об отставке правительства», — цитирует Харири The National.

Как пишет РИА Новости, с 17 октября демонстранты в Ливане блокируют дороги и баррикадируют трассы между районами страны, призывая в том числе к роспуску правительства и парламента.

Среди требований протестующих также отмена системы конфессиональных квот в политике, которая, по мнению некоторых, является причиной плохого управления государством.

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