«Сценарий «цветной революции»: что привело к обострению протестов в Ливане

Российское посольство в Ливане оказалось в районе противостояния демонстрантов и сил правопорядка после возобновления протестов в ближневосточной стране. Манифестанты штурмуют банки и выдвигают ультиматумы правительству, усиливается экономический кризис. Государство, считавшееся «ближневосточной Швейцарией», оказалось на грани банкротства. Как отмечают эксперты, одна из причин сложной экономической и политической ситуации — санкции США против движения «Хезболла» — важного союзника Ирана в регионе. На руку текущий кризис и ряду других игроков, заинтересованных в ослаблении финансовых институтов Ливана и контроле над месторождениями углеводородов на его шельфе, полагают аналитики.

Столкновения между силовиками и протестующими произошли близ российского посольства в Ливане. Накануне армия была вынуждена взять под свой контроль район, где расположено российское дипведомство. Как сообщили в посольстве, несколько гранат со слезоточивым газом разорвались на территории посольства, но пострадавших нет.

Рядом с Посольством России в Ливане прошли столкновения между полицией и митингующими. В результате разгона демонстрантов несколько гранат со слезоточивым газом попали на территорию Посольства. Сотрудники Дипмиссии и члены их семей не пострадали. @MID_travel@MID_RF — Russian Embassy in Lebanon (@rusembleb) 16 января 2020 г.

Представительство России оказалось в эпицентре событий случайно — напротив находится здание полиции, около которого акция солидарности с задержанными ранее протестующими переросла в массовые беспорядки.

Новое обострение

Массовые протесты охватили Ливан в октябре прошлого года. Тогда поводом для выступлений стали намерения властей повысить налоги, а также ввести новые — в том числе на пользование мессенджером Whatsapp, весьма популярным в Ливане из-за дороговизны сотовой связи. Таким образом власти надеялись сократить бюджетный дефицит.

Однако волна манифестаций не только заставила власти отказаться от своих планов, но и привела к оставке 29 октября главы правительства Саада Харири. 19 декабря президент страны Мишель Аун назвал нового премьера — им стал независимый политик Хасан Диаб. Однако и это не успокоило протестующих, требования которых перестали быть просто экономическими. Теперь лидеры протеста добиваются отставки действующего правительства и проведения новых выборов, заявляя о недоверии политическим элитам в целом и обвиняя их в коррупции.

Хасан Диаб

Reuters

© Mohamed Azakir

В условиях сложной политической обстановки Диабу так и не удалось сформировать новое правительство.

После относительного затишья в начале года к 14 января протесты вновь усилились. В Бейруте начались столкновения с полицией. Манифестанты заблокировали автомагистраль, связывающую столицу Ливана с Дамаском. Начались погромы частных банков.

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Толпа пыталась штурмовать и Центробанк страны. Протестующие потребовали от властей сформировать новое правительство в течение 48 часов.

Напряжённая внутриполитическая ситуация в Ливане усугубляется финансовым кризисом. Курс национальной валюты — ливанского фунта — падает, сбережения обесцениваются. Сейчас на чёрном рынке за американский доллар дают около 2,4 тыс. фунтов, хотя официальный курс Центробанка — порядка 1500 фунтов за доллар. При этом банки ограничили суммы, которые частные лица могут снять со своих счетов в иностранной валюте. В некоторых случаях лимит не превышает $100 в неделю.

Как отмечает издание Arab News, по стране распространяются слухи об отключении интернета и о прекращении поставок газа, так как платить за эти услуги нечем.

Как пишет французский журнал Le Monde diplomatique, «страна находится на грани банкротства: госдолг составляет 150% ВВП, а дефицит бюджета — 11%. Обслуживание долга (погашение процентов и основной задолженности) ежегодно обходится почти в $4 млрд».

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов заявил в беседе с RT, что текущие события свидетельствуют о том, что кризис в Ливане усугубился ещё больше.

«Банки в Ливане — фактически «святыня». Это был один из главных козырей Ливана — свободная демократичная банковская система, которая позволяла им быть привлекательным местом для хранения денег и финансов со всего региона», — пояснил Матузов.

Внешний фактор

Как отмечает Le Monde diplomatique, в значительной степени за кризис в экономике Ливана ответственны Соединённые Штаты. По мнению авторов издания, санкции, которые администрация Дональда Трампа ранее ввела против банков, связанных с движением «Хезболла», осложнили ситуацию в экономике страны. Банковский сектор традиционно важен для Ливана, который ранее называли «ближневосточной Швейцарией».

США считают ориентированное на Иран шиитское движение «Хезболла» террористической организацией. В Ливане, однако, это легальная политическая сила, входящая в правящую коалицию.

«США и их партнёры из ЕС хотят изменить баланс власти в Ливане, — заявил в разговоре с RT директор Фонда мониторинга и прогнозирования Леонид Савин. — Они считают, что «Хезболла» не должна каким-то образом быть представлена во власти, поэтому начались манипуляции. Естественно, наиболее эффективный метод — это сценарий «цветной» революции, что, собственно, начали продавливать. И когда ввели санкции против нескольких банков в Ливане, начались акции протеста, потому что это ударило по благосостоянию обычных граждан».

После отставки премьер-министра Харири госсекретарь США Майк Помпео открыто поддержал протестующих, заявив, что «народ Ливана хочет эффективного и действенного правительства, экономических реформ и прекращения повальной коррупции».

В ноябре у посольства Соединённых Штатов в Бейруте прошли манифестации против вмешательства Вашингтона во внутренние дела Ливана. Возмущение демонстрантов, в частности, вызвало то, что бывший посол США в Ливане Джеффри Фелтман, выступая в конгрессе США, заявил, что «демонстрации и реакция ливанских лидеров и учреждений на них удачным образом совпадают с интересами США».

❗❗EXCLUSIVE @AndreVltchek from "Lebanon



"Huge demonstrations in Beirut! Grievances are legitimate, but who is behind? The Fist looks like Otpor symbol, a CIA backed regime-change organization. It may be why Hezbollah was against the government stepping down" pic.twitter.com/qFuA4pkHSN — lantidiplomatico.it (@Lantidiplomatic) 3 ноября 2019 г.

«Цель одна — это ослабить влияние Ирана в регионе и добиться того, чтобы некоторые политические противники, в частности партия «Хезболла», прекратили своё существование», — утверждает Вячеслав Матузов.

Россия, как отметил 11 декабря во время визита в Вашингтон глава российского МИД Сергей Лавров, выступает против «деструктивного вмешательства внешних сил» во внутреннюю политику Ливана. По мнению министра, как и в случае протестов в Ираке, существующие проблемы должны решаться путём национального диалога.

Внутренние разногласия

Одним из следствий протестов в Ливане стало усиление разногласий между сторонниками радикальных перемен в стране и движением «Хезболла».

После начала протестов в октябре его лидер — Хасан Насралла — частично поддержал требования протестующих, сочтя их справедливыми. Однако впоследствии он заявил, что протесты разжигают иностранные посольства. В декабре Насралла подчеркнул, что США и Израиль пытаются использовать протесты в Ливане для давления на Иран и «Хезболлу».

Сторонники «Хезболлы» в Ливане

Reuters

© Aziz Taher/File

Подлило масла в огонь и появление в интернете в декабре видео с оскорблениями в адрес шиитов, после чего сторонники «Хезболлы» и ещё одной крупной шиитской партии, «Амаль», вступили в противостояние с протестующими.

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Как прогнозирует Леонид Савин, с учётом «многоконфессиональности Ливана и исторической традиции конфликтов внутри страны можно сказать, что политический кризис продлится ещё долго».

В стране проживают как христиане, включая православных и находящихся в общении с Ватиканом маронитов, так и мусульмане: сунниты и шииты. Всего 18 религиозных общин.

Система политической власти в стране призвана соблюдать баланс между различными конфессиональными группами. Так, президентом традиционно является маронит, председателем парламента — шиит, премьер-министром — суннит, вице-премьером — православный христианин.

Однако, несмотря на это обстоятельство, в конце прошлого века в Ливане началась масштабная гражданская война (1975—1990 гг.) с вмешательством Израиля и Сирии.

Как считает Леонид Савин, сейчас риск повторения такого сценария «незначителен», однако на фоне политического кризиса могут напомнить о себе радикальные элементы и террористы.

Протесты в Бейруте

AFP

© ANWAR AMRO

Вероятные последствия

По мнению Леонида Савина, помимо США, определённые дивиденды от ливанских протестов может сейчас получать и Израиль.

«Израиль настроен очень негативно по отношению к тому, что та же «Хезболла» находится у власти, потому что они считают её врагом. Исторический конфликт между Израилем и Ливаном тянется десятилетиями. Часть территории Ливана подконтрольна Израилю до сих пор», — поясняет Савин.

По мнению проживающей в Ливане журналистки Анхар Кочневой, текущий кризис может быть связан с попытками внешних игроков присвоить ливанскую нефть. Ранее в Восточном Средиземноморье, в том числе на шельфе Ливана, были обнаружены крупные месторождения углеводородов. Однако Израиль оспаривает права Ливана на часть акватории.

«Хотят отнять нефтяные месторождения. В декабре у Ливана должна была появиться первая нефть. Специально банкротят страну, чтобы государство вынуждено было отдать нефть кому надо», — отметила Кочнева в разговоре с RT.

14 января исполняющая обязанности министра энергетики и водных ресурсов Ливана Нада Бустани продлила срок подачи заявок на геологоразведку нефти и газа на ливанском шельфе с 31 января по 30 апреля 2020 года.

По мнению Леонида Савина, кризис в Ливане может быть на руку и Объединённым Арабским Эмиратам, так как он ослабляет конкурента ОАЭ на звание финансового центра Ближнего Востока. Однако в целом для региона дестабилизация в Ливане несёт многочисленные риски.

«Безусловно, важно, чтобы в Ливане была стабильность. Рядом находится Сириия, где ещё есть ряд проблем. Всё зависит от сговорчивости тех политических лидеров, которые сейчас будут принимать решения и формировать новое правительство. Возможно, нужны будут новые выборы», — считает политолог.