Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ситуация в районе посольства стабилизировалась.

Остававшиеся на месте протестов демонстранты были разогнаны с применением слезоточивого газа.

Ранее сообщалось, что обстановка поблизости от российского посольства в Бейруте всё еще остаётся напряжённой после столкновений местной полиции с демонстрантами.

15 января на территории посольства России в столице Ливана Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом.