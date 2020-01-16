Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ситуация в районе посольства стабилизировалась.
Остававшиеся на месте протестов демонстранты были разогнаны с применением слезоточивого газа.
Ранее сообщалось, что обстановка поблизости от российского посольства в Бейруте всё еще остаётся напряжённой после столкновений местной полиции с демонстрантами.
15 января на территории посольства России в столице Ливана Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом.