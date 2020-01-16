Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

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Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ситуация в районе посольства стабилизировалась.

Остававшиеся на месте протестов демонстранты были разогнаны с применением слезоточивого газа.

Ранее сообщалось, что обстановка поблизости от российского посольства в Бейруте всё еще остаётся напряжённой после столкновений местной полиции с демонстрантами.

15 января на территории посольства России в столице Ливана Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом.

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