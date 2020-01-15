Две гранаты со слезоточивым газом попали в посольство России в Ливане

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На территории посольства России в столице Ливана Бейруте взорвались две гранаты со слезоточивым газом. Об этом сообщает ТАСС.

«Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал», — сказал советник-посланник Вячеслав Максудов.

Уточняется, что в Бейруте проходят акции протеста. Их участники требуют освобождения ранее задержанных активистов. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.

В ноябре 2019 года почти все автомобильные заправки в Ливане прекратили обслуживание клиентов из-за объявленной владельцами АЗС забастовки.

29 октября ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.

Отмечалось, что с 17 октября демонстранты в Ливане блокируют дороги и баррикадируют трассы между районами страны, призывая в том числе к роспуску правительства и парламента.

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