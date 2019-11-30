В Ливане закрылись почти все АЗС из-за забастовки

Почти все автомобильные заправки в Ливане прекратили обслуживание клиентов из-за объявленной владельцами АЗС забастовки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на многих АЗС страны, включая заправки в Бейруте, висят таблички с надписью «Забастовка в связи с финансовым кризисом». Многие дороги в столице Ливана в настоящий момент пустые.

По имеющимся данным, владельцы АЗС бастуют уже около суток.

Уточняется, что на улицах Бейрута активисты народных движений проводят стихийные митинги и ограничивают движение транспорта.

Как указывает агентство, владельцы АЗС несут финансовые потери, так как банки не выдают необходимого количества долларов для покупки бензина, в то время как покупатели расплачиваются в национальной валюте, а разница курса центробанка и чёрного рынка, где можно купить доллары, уже составляет 500-700 фунтов.

29 октября ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.

Отмечалось, что с 17 октября демонстранты в Ливане блокировали дороги и баррикадируют трассы между районами страны, призывая в том числе к роспуску правительства и парламента.