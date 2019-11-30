В Ливане закрылись почти все АЗС из-за забастовки

Короткая ссылка
Почти все автомобильные заправки в Ливане прекратили обслуживание клиентов из-за объявленной владельцами АЗС забастовки.
В Ливане закрылись почти все АЗС из-за забастовки
  • © Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на многих АЗС страны, включая заправки в Бейруте, висят таблички с надписью «Забастовка в связи с финансовым кризисом». Многие дороги в столице Ливана в настоящий момент пустые.

По имеющимся данным, владельцы АЗС бастуют уже около суток.

Уточняется, что на улицах Бейрута активисты народных движений проводят стихийные митинги и ограничивают движение транспорта.

Как указывает агентство, владельцы АЗС несут финансовые потери, так как банки не выдают необходимого количества долларов для покупки бензина, в то время как покупатели расплачиваются в национальной валюте, а разница курса центробанка и чёрного рынка, где можно купить доллары, уже составляет 500-700 фунтов.

29 октября ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.

Отмечалось, что с 17 октября демонстранты в Ливане блокировали дороги и баррикадируют трассы между районами страны, призывая в том числе к роспуску правительства и парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить