США призвали Ливан к скорейшему формированию нового правительства

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США призывают Ливан к скорейшему формированию нового правительства в связи с отставкой премьер-министра Саада Харири.

Соответствующие заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«В свете отставки премьер-министра Харири Соединённые Штаты призывают политических лидеров Ливана в срочном порядке содействовать формированию нового правительства, которое поможет построить стабильный, процветающий и безопасный Ливан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Саад Харири объявил об отставке.

Отмечалось, что с 17 октября демонстранты в Ливане блокируют дороги и баррикадируют трассы между районами страны, призывая в том числе к роспуску правительства и парламента.