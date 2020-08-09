Более 70 правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Бейруте

Более 70 сотрудников правоохранительных органов пострадали и ещё один погиб в ходе беспорядков в Бейруте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление общей безопасности Ливана.

«Мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи и более 70 сотрудников сил безопасности получили ранения», — указано в тексте.

Отмечается, что это произошло в ходе выполнения задачи по поддержанию порядка на демонстранциях.

Ранее посольство США в Ливане высказалось в поддержку мирных протестов в Бейруте и призвало не прибегать к насилию.