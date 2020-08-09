Посольство США прокомментировало ситуацию в Бейруте
- Reuters
«Мы поддерживаем их право на мирный протест», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.
2/2 We support them in their right to peaceful protest, and encourage all involved to refrain from violence.— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020
Также в посольстве отметили, что народ Ливана «долго страдал» и заслуживает лидеров, которые будут его слушать.
Ранее сообщалось, что число пострадавших во время антиправительственных протестов в Бейруте превысило 230.