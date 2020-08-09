Посольство США прокомментировало ситуацию в Бейруте

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Посольство США в Ливане высказалось в поддержку мирных протестов в Бейруте и призвало не прибегать к насилию.
Посольство США прокомментировало ситуацию в Бейруте
  • Reuters

«Мы поддерживаем их право на мирный протест», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Также в посольстве отметили, что народ Ливана «долго страдал» и заслуживает лидеров, которые будут его слушать.

Ранее сообщалось, что число пострадавших во время антиправительственных протестов в Бейруте превысило 230.

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