Посольство США прокомментировало ситуацию в Бейруте

Посольство США в Ливане высказалось в поддержку мирных протестов в Бейруте и призвало не прибегать к насилию.

«Мы поддерживаем их право на мирный протест», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

2/2 We support them in their right to peaceful protest, and encourage all involved to refrain from violence. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020

Также в посольстве отметили, что народ Ливана «долго страдал» и заслуживает лидеров, которые будут его слушать.

Ранее сообщалось, что число пострадавших во время антиправительственных протестов в Бейруте превысило 230.