Премьер Ливана подтвердил отставку правительства

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в ходе своего обращения к ливанскому народу подтвердил, что правительство страны уходит в отставку в полном составе.

«Мы хотим открыть двери к национальному спасению нашей родины. Я заявляю сегодня об отставке этого правительства», — цитирует его LBCI.

По его словам, «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства».

Диаб также заявил, что представители предыдущей власти «развернули травлю правительства и настроили против него народ».

«В порту Бейрута взорвалось последствие коррупционной системы нашей страны», — заключил он.

Ранее об отставке ливанского кабмина сообщил глава Минздрава Ливана.

8 августа в Бейруте прошли столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.

Участники акции протеста требовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.