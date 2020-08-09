В Бейруте возобновились столкновения между протестующими и полицией

В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции. По данным местных СМИ, беспорядки начались у здания парламента Ливана. Накануне участники акции протеста потребовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа. Сообщалось, что в ходе столкновений пострадали более 700 человек. RT ведёт прямую трансляцию.