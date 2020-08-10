В Бейруте возобновились столкновения между протестующими и полицией

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В ливанском Бейруте возобновились столкновения между протестующими и полицией, передаёт телеканал Sky News Arabia.
В Бейруте возобновились столкновения между протестующими и полицией
  • Reuters

По данным телеканала, протестующие забрасывают представителей полиции камнями и требуют отставки парламента Ливана.

Ранее правительство Ливана объявило об отставке.

8 августа антиправительственный митинг в центре Бейрута, участники которого требовали отставки кабмина после взрыва в портуперерос в столкновения протестующих с полицией.

Сообщалось, что в ходе столкновений пострадали более 700 человек.

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