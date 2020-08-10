В Бейруте возобновились столкновения между протестующими и полицией

В ливанском Бейруте возобновились столкновения между протестующими и полицией, передаёт телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, протестующие забрасывают представителей полиции камнями и требуют отставки парламента Ливана.

محتجون في #لبنان يرشقون القوى الأمنية بالحجارة بمحيط البرلمان مطالبين باستقالة مجلس النواب بعد الحكومة#شاهد_سكايpic.twitter.com/x2T80Pnvsa — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 10, 2020

Ранее правительство Ливана объявило об отставке.

8 августа антиправительственный митинг в центре Бейрута, участники которого требовали отставки кабмина после взрыва в порту, перерос в столкновения протестующих с полицией.

Сообщалось, что в ходе столкновений пострадали более 700 человек.