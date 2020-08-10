Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом сообщает LBCI со ссылкой на министра здравоохранения страны Хамада Хасана.

وزير الصحة مغادراً السراي: نعم استقالت الحكومة — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 10, 2020

По сообщениям Al Hadath, глава кабинета министров Хасан Диаб выступит с заявлением по этому поводу в 19:30 (совпадает с мск).

Ранее СМИ сообщили, что Диаб заявил президенту республики Мишелю Ауну о своём намерении уйти в отставку.

8 августа в Бейруте прошли столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.

По данным местных СМИ, беспорядки начались у здания парламента Ливана.

Накануне участники акции протеста потребовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.