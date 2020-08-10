СМИ: Премьер Ливана заявил главе страны о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил президенту республики Мишелю Ауну о своём намерении уйти в отставку.

Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на источник в президентском дворце.

По данным телеканала, Диаб объявит о своей отставке вне зависимости от того, удастся ли премьеру собрать правительство на заседание.

Ранее в Бейруте прошли столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции. По данным местных СМИ, беспорядки начались у здания парламента Ливана. Накануне участники акции протеста потребовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.