Президент Ливана принял отставку правительства

Короткая ссылка
Президент Ливана Мишель Аун принял отставку правительства в полном составе, однако поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Президент Ливана принял отставку правительства
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент республики генерал Мишель Аун получил письменное заявление об отставке от премьер-министра Хасана Диаба сегодня в президентском дворце в Баабде», — говорится в заявлении.

В ходе беседы Аун и Диаб обсудили текущую ситуацию в Ливане.

Ранее премьер Ливана подтвердил, что правительство страны уходит в отставку в полном составе.

8 августа в Бейруте прошли столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.

Участники акции протеста требовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить