Президент Ливана принял отставку правительства

Президент Ливана Мишель Аун принял отставку правительства в полном составе, однако поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент республики генерал Мишель Аун получил письменное заявление об отставке от премьер-министра Хасана Диаба сегодня в президентском дворце в Баабде», — говорится в заявлении.

В ходе беседы Аун и Диаб обсудили текущую ситуацию в Ливане.

Ранее премьер Ливана подтвердил, что правительство страны уходит в отставку в полном составе.

8 августа в Бейруте прошли столкновения между демонстрантами, вышедшими на антиправительственный митинг, и сотрудниками полиции.

Участники акции протеста требовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.