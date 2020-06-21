«Оскорбительное» эскимо и «нетолерантный» крем: как западные корпорации борются с проявлениями «расизма»

Американская компания Johnson & Johnson заявила о прекращении выпуска средств для осветления кожи, которые поставлялись преимущественно на рынки Азии и Ближнего Востока. Кроме того, производитель мороженого Dreyer’s (США) объявил о смене названия десерта Eskimo Pie, отметив, что появившийся около ста лет назад бренд оскорбляет чувства эскимосов. Продуктовая линейка Uncle Ben's, принадлежащая корпорации Mars, также сменит логотип, убрав портрет темнокожего фермера. По мнению экспертов, усилия, которые прилагают западные коммерческие компании для того, чтобы обозначить себя в качестве борцов с расизмом, носят «декоративный» характер. Подобные проявления политкорректности мало влияют на реальную ситуацию с социальным неравенством в странах Запада, и прежде всего в Соединённых Штатах, считают эксперты.

Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, останавливает производство средств против пигментации кожи. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщила The New York Times.

В холдинге считают, что описание и позиционирование таких кремов может создать впечатление, что светлая кожа лучше, чем естественный тон. В заявлении компании говорится, что это не так, а красивой следует считать в первую очередь здоровую кожу.

При этом отмечается, что средства, защищающие от ультрафиолета, осветляющие пигментные пятна и выравнивающие тон кожи, продавались преимущественно в странах Азии и Ближнего Востока.

Кадр из рекламного ролика Johnson & Johnson

© YouTube / Beauty Cosmetics

В компании также сообщили, что уберут с сайта такую продукцию (линейки Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness), при этом она останется в розничной продаже ещё какое-то время.

Между тем в сети появилась петиция, авторы которой требуют, чтобы компания Unilever также прекратила выпуск своих осветляющих средств Fair & Lovely. Петицию подписали 11 тыс. человек, авторы документа считают, что рекламные ролики компании, в которых темнокожие женщины становились более успешными после осветления кожи, имеют расистский подтекст.

«Этот продукт был разработан на идеях внутреннего расизма, закреплял их в обществе и позволял на них зарабатывать. Он способствует распространению негативного восприятия тёмного цвета кожи среди своих потребителей», — утверждается в петиции.

Также 20 июня стало известно, что американское подразделение Nestle и частной инвестиционной компании PAI Partners — компания Dreyer’s — откажется от названия Eskimo Pie для выпускаемого ею мороженого, так как слово «эскимо» якобы может звучать оскорбительно для эскимосов.

Как заявила главный маркетолог Dreyer’s Элизабелла Маркес, компания стремится участвовать в борьбе за равноправие и считает, что термин «эскимо» имеет уничижительный оттенок.

«Мы твёрдо намерены быть частью решения вопроса в сфере расового равноправия и признаём уничижительный характер этого термина. Это решение является частью более масштабного пересмотра подхода, цель которого — привести нашу компанию и наши бренды в соответствие с нашими человеческими ценностями», — говорится в заявлении компании.

Свою историю мороженое эскимо ведёт с 1920 года. Оно было создано кондитером Кристианом Нелсоном и запатентовано в 1922 году. На логотипе был изображён человек в традиционной меховой одежде коренных народов Крайнего Севера.

«Абсурдные решения»

Напомним, ранее стало известно о планах корпорации PepsiCo поменять логотип и название бренда Aunt Jemima («Тётушка Джемайма»), под которым выпускаются продукты для завтрака. Дело в том, что на логотипе этой линейки изображена афроамериканка, чей образ был навеян песней Old Aunt Jemima, написанной афроамериканским комиком и певцом Билли Керсандсом ещё в конце XIX века. Утверждается, что женщина, ставшая прообразом логотипа, была рабыней, называется даже её настоящее имя — Нэнси Грин.

Афроамериканец изображён на логотипе и другой популярной серии продуктов — Uncle Ben’s. Согласно популярной версии, этот бренд был назван в честь темнокожего фермера, выращивавшего рис.

Как заявили в компании Mars Inc., которой принадлежит Uncle Ben’s, изменение логотипа поможет избавиться от расовых предрассудков и несправедливости.

Протесты в США

Reuters

© Adam Bettcher

Как отмечают эксперты, массовая «антирасистская» кампания, развёрнутая сейчас крупными американскими корпорациями, — далеко не первая в США.

«Особенно спешат показать свою борьбу с расизмом коммерческие компании, которые держат нос по ветру и не хотят, чтобы сбыт их продукции сократился. Когда в США вспыхивают протесты, то корпорации, чтобы сохранить свои продажи на должном уровне, стремятся сделать так, чтобы их не обвинили в неполиткорректности», — пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

При этом аналитики уверены, что эти решения лишены какого-либо смысла, если речь идёт о решении вопросов расового неравенства.

«Это абсурдные решения, которые никак не могут повлиять на решение расовых проблем, которые есть в американском обществе. Расовые протесты повторяются в США раз в несколько лет, а проблемы остаются нерешёнными. Дело в том, что равенства нельзя достичь сменой логотипов и формальными заявлениями, нужен большой общественный диалог», — подчеркнул в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт добавил, что смена логотипов или отказ от якобы «расистских» продуктов никак не поможет снизить уровень бедности афроамериканского населения и разрешить давние социальные проблемы.

Напомним, что, начиная с конца мая, в США не прекращаются уличные протесты против расизма и полицейского насилия. Выступления начались после трагического инцидента в Миннеаполисе, в результате которого погиб афроамериканец Джордж Флойд. Сотрудник полиции в ходе задержания на протяжении нескольких минут давил коленом на его шею, несмотря на жалобы задержанного на нехватку воздуха и возмущение собравшейся вокруг публики.

Видеозапись задержания попала в интернет и спровоцировала волну возмущения — местами протесты переходили в погромы. Дональд Трамп пообещал задействовать для подавления беспорядков армию, однако впоследствии отказался от этой идеи.

Лозунгом протестов стала фраза Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), одноимённое движение было основано после протестов 2012—2013 годов и дела патрульного Джорджа Циммермана, который застрелил подростка-афроамериканца Трейвона Мартина.

Модная тенденция

Стоит заметить, что курс на подчёркнутую политкорректность зародился на Западе, и в США в частности, задолго до текущих событий.

Так, в начале 2018 года российский дизайнер Ульяна Сергеенко оказалась под шквалом критики, после того как использовала слово niggas («ниггеры») в записке к цветам, отправленным светскому обозревателю Мирославе Думе. Последняя разместила фотографию записки в Instagram во время Парижской недели моды. Разразился скандал, на дизайнера посыпались обвинения в расизме. Сергеенко была вынуждена принести публичные извинения.

Отметим, что скандалы, связанные с обвинениями в расизме — не редкость для модной индустрии. Так, в 2018 году компании H&M пришлось принести извинения за рекламную фотографию детской коллекции, на которой был изображён темнокожий мальчик, одетый в толстовку с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях».

Скандальная рекламная кампания H&M

© H&M

Фотография вызвала бурю возмущения. Семье снявшегося в рекламе мальчика даже пришлось переехать из соображений безопасности.

Столь высокая чувствительность американского общества к даже предположительным намёкам на расизм мало влияет на реальное положение афроамериканцев и социальное неравенство, считают эксперты.

«В США просто не придавали никогда большого значения социальному неравенству, вместо этого делая акцент на политических правах. Но обострённая политкорректность не помогает афроамериканцам сравняться в социальном положении с белыми. Для этого нужно принимать серьёзные комплексные меры. А разговоры о политкорректности для компаний являются просто декорациями на время протестов», — считает Юрий Рогулёв.

Одним из инструментов для формирования социальных лифтов для темнокожих стал принцип «позитивной дискриминации». Изначально термин ввёл президент США Джон Кеннеди, подписав в 1961 году указ, обязывающий работодателей рассматривать соискателей независимо от их расы и вероисповедания.

Впоследствии значение этого термина расширилось — теперь он означает в большинстве случае следование определённым квотам при наборе учащихся или работников, ориентированным на поддержание расового, национального или полового баланса.

«Ситуация явного неравенства»

При этом «позитивная дискриминация» в ряде случаев приводит к обесцениванию обществом достижений афроамериканцев, отмечают эксперты. Так, в 2019 году стало известно о том, что темнокожая актриса и певица Холли Бэйли получила главную роль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.

Холли Бэйли

AFP

© Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Хотя режиссёр проекта Роб Маршалл и компания Disney объяснили, что сделали свой выбор в пользу Бэйли, потому что она обладает «редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутреннего содержания», а также «роскошным голосом», эта новость спровоцировала оживлённую дискуссию в социальных сетях. Многие пользователи посчитали, что назначение на роль традиционно светлокожей Ариэль актрисы с афроамериканскими корнями стало не вполне уместным примером «позитивной дискриминации».

«Политика «позитивной дискриминации» вызывала серьёзные вопросы, потому что какой бы — позитивной или негативной — дискриминация ни была, это всё равно ситуация явного неравенства», — считает Владимир Шаповалов.

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По его мнению, такая практика потерпела фиаско и нуждается в переосмыслении.

«А вездесущая политкорректность стала просто поводом для того, чтобы предпринимать ничего не значащие действия в рамках новой моды», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв.

«Вопросы политкорректности и «позитивной дискриминации» — сложная проблема. Например, теперь белое население считает, что афроамериканцы достигают чего-то за счёт расовых льгот. В то же время сами афроамериканцы уверены в обратном — что для успеха им нужно работать вдвое больше, чем белым. По большому счёту квоты мало на что влияют и носят формальный характер. И всё это приводит к росту негатива в обществе», — подытожил эксперт.