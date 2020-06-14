Трамп: больше не буду смотреть матчи сборной США по футболу

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прекратит смотреть матчи национальной команды после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила спортсменам стать на колено во время гимна в качестве мирного протеста.
Трамп: больше не буду смотреть матчи сборной США по футболу
  • Reuters

«Больше не буду смотреть их матчи!» — написал Трамп в Twitter.

11 июня USSF отменила правило, согласно которому футболисты сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна. Данное правило было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино стала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

В США уже больше недели проходят массовые протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате противоправных действий полиции.

Ранее вратарь «Вашингтона» собрал $40 тыс. на борьбу с расизмом.

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