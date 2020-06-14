Трамп: больше не буду смотреть матчи сборной США по футболу
- Reuters
«Больше не буду смотреть их матчи!» — написал Трамп в Twitter.
11 июня USSF отменила правило, согласно которому футболисты сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна. Данное правило было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино стала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.
В США уже больше недели проходят массовые протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате противоправных действий полиции.
Ранее вратарь «Вашингтона» собрал $40 тыс. на борьбу с расизмом.