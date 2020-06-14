Трамп: больше не буду смотреть матчи сборной США по футболу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прекратит смотреть матчи национальной команды после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила спортсменам стать на колено во время гимна в качестве мирного протеста.

«Больше не буду смотреть их матчи!» — написал Трамп в Twitter.

11 июня USSF отменила правило, согласно которому футболисты сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна. Данное правило было введено в 2017 году после того, как капитан женской сборной Меган Рапино стала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

В США уже больше недели проходят массовые протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате противоправных действий полиции.

Ранее вратарь «Вашингтона» собрал $40 тыс. на борьбу с расизмом.