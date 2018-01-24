Модный приговор: Мирославу Думу исключили из совета директоров основанной ею компании после обвинений в расизме

Российскую журналистку и блогера Мирославу Думу исключили из совета директоров онлайн-магазина The Tot, сооснователем которого она является. Причиной стали обвинения в расизме со стороны ряда знаменитостей и пользователей сети. Вместе с Думой объектом общественного порицания стала дизайнер Ульяна Сергеенко. О скандале, разразившемся во время Парижской недели моды, — в материале RT.

После обвинений в расизме в адрес российского дизайнера Ульяны Сергиенко и журналистки Мирославы Думы последняя была исключена из совета директоров интернет-магазина The Tot, соосновательницей которой она является. Об этом сообщается в аккаунте ресурса в Instagram.

«Мы в The Tot глубоко шокированы оскорбительным и расистским постом, опубликованным Мирославой Думой прошлой ночью, во время Парижской недели моды. Эти действия и заявления ни в коем случае не отражают ценности The Tot. Является это культурной отсылкой или нет, расизм недопустим в любой форме, даже если его проявление было случайным или непреднамеренным. Слова имеют силу, и мы знаем, что эти слова ранят», — говорится в заявлении.

Мнения пользователей соцсети по данному вопросу разделились. Одни благодарили The Tot за оперативную реакцию и отмечали, что журналистка была долго «оторвана от реальной жизни». По словам других, в действиях Думы и Сергеенко не было ничего предосудительного.

«Называть Миру расистом — это, пожалуй, слишком. Я сомневаюсь, что под своим постом она подразумевала что-то плохое», — подчёркивает один из пользователей.

Как всё начиналось

Причиной подобной дискуссии стала публикация Мирославы Думы в Instagram. В первый день Парижской недели моды журналистка разместила в социальной сети фотографию цветов, к которым прилагалась записка от Ульяны Сергеенко со словами «To my niggas in Paris» («Моим ниггерам в Париже». — RT).

Спустя некоторое время перепост этой записи появился в аккаунте Diet Prada, который ведёт один из самых влиятельных (и в то же время анонимных) модных критиков мира.

«Серьёзно? Зачем нужно было a) писать это b) постить это, — гласил комментарий к изображению, опубликованному Diet Prada. — Кто-то ещё собирается на её показ завтра?»

Это же сообщение прокомментировала модель Наоми Кэмпбелл.

«Лучше бы это оказалось неправдой», — написала она.

После этого в аккаунте Сергеенко в Instagram стали появляться негативные и нецензурные сообщения. Пользователи сети называли дизайнера расисткой и предлагали «удалить себя».

Ульяна Сергеенко

AFP

«Фраза из одноимённой песни»

Позднее, как отмечают СМИ, дизайнер прокомментировала произошедшее в том же Instagram, однако вскоре удалила запись.

«Я проснулась сегодня утром с телефоном, полным оскорбительных сообщений: «Ты заслуживаешь худшего в своей жизни», «Умри, белая дрянь» и так далее. Я родилась в маленьком городе на востоке Казахстана, моя дочь наполовину армянка, я никогда не делила людей на белых и чёрных», — приводит текст её обращения Daily Mail.

Сергеенко пояснила, что использованная ею фраза — лишь название песни музыканта Канье Уэста Niggas in Paris.

«И да, иногда мы называем друг друга словом на букву Н, когда хотим верить, что мы такие же клёвые, как парни, исполняющие её. Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого я могла обидеть», — подчеркнула дизайнер.

Объяснила свой поступок и Мирослава Дума.

«Эта фраза взята из одноимённой песни Канье Уэста и Jay-Z. Это слово чрезвычайно оскорбительно, я сожалею, что распространила его, и очень извиняюсь. Я глубоко уважаю людей с любой биографией и ненавижу расизм и дискриминацию в любом их проявлении», — написала она.

♥️🙏🏼 Публикация от Miroslava Duma (@miraduma) Янв 23, 2018 at 9:07 PST

Тем не менее, эти извинения вызвали лишь сарказм со стороны ряда деятелей индустрии моды.

«Это вызывает у меня отвращение — смотреть, как Мира постит что-то в Instagram, между делом используя это расистское выражение, а потом Ульяна защищает использование (этого слова. — RT) таким оправданием, что моя кровь закипает. Я устала от «модных девочек», которые думают, что прослушивание одной рэп-песни даёт им право», — пишет одна из сотрудниц Teen Vogue.

В довершение ко всему, блогеры стали вспоминать предыдущие высказывания Думы — например, речь 2012 года, когда Дума, будучи главным редактором Buro 24/7, заявила, что не будет публиковать новости о Ким Кардашьян и трансгендере Андрее Пежиче.

Несмотря на это, многие люди выступили на защиту Думы и Сергеенко. Некоторые пользователи отмечают, что поступок россиянок мог быть вызван расхождением в культурах. Кто-то удивляется, что светлокожим женщинам стало непозволительно цитировать песни темнокожих музыкантов.

Мирослава Дума

© PATRICK KOVARIK / AFP

«Вы серьёзно? О какой толерантности вы говорите, когда называете других людей невежественными и делаете акцент на том, что они — женщины и граждане России?», — отмечает одна из пользовательниц Instagram.

Борьба за толерантность

В проявлении расизма время от времени обвиняют как известных деятелей фэшн-индустрии, так и целые модные дома. В начале года в немилость попал шведский бренд H&M — он опубликовал в своём каталоге фотографию темнокожего мальчика в толстовке с надписью Coolest Monkey in the Jungle («Самая крутая обезьянка в джунглях»). Тогда пользователи Twitter призвали бойкотировать компанию, а H&M были вынуждены исключить фото из каталога и принести извинения.

В 2016 году обвинения выдвигались в адрес Dolce & Gabbana. Модный дом выпустил детские сандалии, напоминающие обувь, которую много лет назад носили рабы. Компания ASOS допустила более откровенный просчёт — её стилисты нарядили в футболку с надписью «Раб» темнокожую модель.