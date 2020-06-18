Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: белые люди должны извиниться перед темнокожими

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о ситуации с протестами против расизма в мире.
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: белые люди должны извиниться перед темнокожими
  • Reuters

«Белые люди должны извиниться перед темнокожими за то, как относились к ним в течение последних 400 лет. Мне стыдно за то, что мы делали с темнокожими людьми по всему миру, а не только в Америке. Мы должны отправить тысячи миллионов сообщений чернокожим людям. Мы должны сделать много вещей, которые мы ещё не сделали», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту темнокожих людей с хештегом #BlackLivesMatter.

Ранее футболисты «Манчестер Сити» и «Арсенала» встали на одно колено перед матчем АПЛ в поддержку акции Black Lives Matter.

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