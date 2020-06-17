Футболисты «Манчестер Сити» и «Арсенала» встали на одно колено перед матчем АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала» присоединились к инициативе Black Lives Matter перед матчем 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игроки обеих команд и арбитр встречи Энтони Тэйлор встали на одно колено перед стартовым свистком в рамках поддержки акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении темнокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда в результате неправомерных действий полиции.

Ранее сообщалось, что футболисты «Астон Виллы» и «Шеффилда» перед матчем АПЛ провели акцию против расизма.