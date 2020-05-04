«Щит» от диверсантов: Венесуэла обвинила Колумбию и США в попытке боевиков вторгнуться на территорию республики

Вооружённые силы Венесуэлы начали новую фазу учений «Боливарианский щит», в рамках которых военнослужащие обследуют побережье страны. Днём ранее власти республики заявили о попытке вторжения боевиков из Колумбии на территорию государства. По словам представителей Каракаса, восемь нападавших были убиты, ещё двое взяты в плен, в том числе якобы сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Соединённых Штатов. При этом Богота отвергает обвинения венесуэльской стороны.

Вооружённые силы Венесуэлы начали новую фазу масштабных учений «Боливарианский щит». Такое распоряжение отдал президент страны Николас Мадуро. В ходе манёвров армейские подразделения планируют обследовать побережье республики. Об этом сообщает Министерство обороны Венесуэлы.

«Наш главнокомандующий распорядился о проведении в ближайшие часы и на всей территории страны новой фазы военных учений «Боливарианский щит», при этом особое внимание будет уделено прибрежной зоне страны. Будет проведён тщательный мониторинг в воздухе, на море и на суше для выявления любых иных элементов или конспиративных ячеек, которые хотят проникнуть в страну для дестабилизации мира», — говорится на сайте Минобороны республики.

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«Боливарианский щит» стартовал после того, как власти Венесуэлы сообщили о попытке представителей незаконных вооружённых формирований (НВФ) проникнуть в республику. Инцидент произошёл 3 мая. По данным представителей Каракаса, боевики на быстроходных катерах собирались высадиться на побережье республики у портового города Ла-Гуайра в 30 км от Каракаса, однако встретили сопротивление венесуэльских ВС. В результате столкновения погибли восемь нарушителей госграницы, двое были задержаны, среди них, как утверждает руководство Венесуэлы, — агент Управления по борьбе с наркотиками Соединённых Штатов.

Также сообщалось, что на месте происшествия был обнаружен арсенал, часть которого использовалась при попытке госпереворота 30 апреля 2019 года, когда небольшая группа военнослужащих перешла на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

«Специальные тренировочные лагеря»

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль квалифицировал инцидент 3 мая как морское вторжение боевиков из Колумбии на север страны. В свою очередь, глава Социалистической партии Диосдадо Кабельо со ссылкой на материалы допроса задержанных заявил, что диверсанты действовали по заказу США и Колумбии с целью свержения Мадуро.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал попытку вторжения НВФ «явной агрессией, подготовленной североамериканским империализмом на колумбийской территории». По информации ведомства, боевики намеревались дестабилизировать обстановку внутри республики.

Сам Мадуро заявил, что 3 мая «состоялась попытка морского вторжения наёмников и террористов, проходивших тренировку на территории Колумбии при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии», целью которых было убийство венесуэльского лидера.

Представитель одного из колумбийских НВФ

Reuters

© John Vizcaino

В настоящее время Вооружённые силы Венесуэлы находятся в состоянии полной боевой готовности и продолжают патрулировать район побережья, куда намеревались высадиться диверсанты.

МИД Колумбии отверг все обвинения венесуэльских властей. В Боготе считают, что заявлениями об агрессии Каракас рассчитывает отвлечь внимание от внутренних проблем страны. На текущий момент Соединённые Штаты никак не комментировали инцидент у побережья Венесуэлы и якобы задержание своего агента Управления по борьбе с наркотиками.

В интервью РИА Новости российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что по периметру границ Венесуэлы действует развитая сеть лагерей подготовки боевиков. Часть «рекрутов» — бывшие венесуэльские военнослужащие.

«Общеизвестно, и это неоднократно проходило по различным СМИ, что в приграничных с Венесуэлой районах действуют специальные тренировочные военизированные лагеря, где проходят подготовку боевики, в том числе бывшие венесуэльские военнослужащие — дезертиры, подавшиеся за обещанными $10 тыс.», — отметил Мелик-Багдасаров.

Дипломат убеждён, что тренировочные лагеря на территории Колумбии существуют при поддержке США. По словам Мелик-Багдасарова, 3 мая вблизи Каракаса были нейтрализованы наёмники, прошедшие курсы боевой подготовки в соседней стране.

Как неоднократно говорили в МИД РФ, политика Соединённых Штатов направлена на свержение законного правительства Венесуэлы. Официальный Вашингтон признаёт главой государства Хуана Гуаидо, несмотря на то что он не обладает реальными полномочиями и не был избран в ходе голосования.

Соединённые Штаты не отрицают своей роли в дестабилизации обстановки в Венесуэле. Так, в январском интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что цель американской миссии — «заставить Мадуро уйти». После его отставки Вашингтон планирует провести «свободные и честные» президентские выборы.

Комментируя слова Помпео, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов». Венесуэла, по её мнению, также не стала исключением.

«Через мягкую силу или путём провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному. А «демократия» и «демократическое устройство» государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах», — написала в своём Facebook Захарова.

Нагнетание напряжённости



Власти Венесуэлы рассматривают вторжение НВФ как одну из основных угроз национальной безопасности. По распоряжению Мадуро, силовые структуры республики должны быть готовы к отражению диверсионных групп из Колумбии и США. В связи с этим в стране проводятся внезапные антитеррористические учения.

В беседе с RT политолог, специалист по политике США и Латинской Америки Алексей Черняев заявил, что наиболее актуальными для Венесуэлы являются угрозы «в форме диверсионно-партизанской деятельности».

«В военном плане Вооружённые силы Венесуэлы превосходят возможности боевиков. На мой взгляд, угроза со стороны Колумбии и боевиков носит ограниченный характер. Поэтому маловероятно, что диверсионная группа может совершить госпереворот. Скорее всего, события 3 мая — это элемент постоянного нагнетания напряжённости», — рассуждает Черняев.

Солдат венесуэльской армии

© mindefensa.gob.ve

Как полагает эксперт, Соединённые Штаты стремятся таким образом поддержать своего протеже — Хуана Гуаидо, демонстрируя, что борьба за свержение «незаконного президента» Мадуро по-прежнему не прекращается.

Аналогичной точки зрения придерживается замруководителя Центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ, советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых. В разговоре с RT он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Колумбию в качестве одного из ключевых плацдармов для оказания военного и политического давления на Мадуро.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время для Венесуэлы сохранится угроза разнообразных диверсионных и провокационных акций. Вариант крупного вооружённого конфликта аналитик исключает. По словам Бурых, Соединённые Штаты рассматривали возможность реализации такого сценария, но не нашли поддержки у стран региона.