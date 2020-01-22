«Манифест консерватора»: почему Помпео открыто заявил о подготовке проекта по смещению Мадуро

Вашингтон открыто заявил, что вмешивается во внутренние дела суверенных государств. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила комментарий госсекретаря США Майка Помпео о работе над проектом, который приведёт к уходу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом ранее лидер Боливарианской республики заявил о готовности возобновить диалог с Дональдом Трампом, возложив ответственность за обострение отношений с Соединёнными Штатами на Помпео. По словам экспертов, подобными высказываниями госсекретарь, придерживающийся жёсткого курса в отношении Венесуэлы, пытается подтолкнуть Белый дом к решительным действиям, а власти латиноамериканского государства «взять на испуг».

Соединённые Штаты признались во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что американцы работают над проектом смены власти в Венесуэле.

«Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. ... Слова, в очередной раз доказывающие, что США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов. Через мягкую силу или путём провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному», — написала Захарова в своём Facebook.

Об американском проекте смены власти в Венесуэле Помпео рассказал в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV. По его словам, Вашингтон работает над созданием соответствующей коалиции, которая бы включила как соседние с Венесуэлой страны, так и граждан самой Боливарианской республики.

«Должно быть много людей, в том числе людей из Венесуэлы, которые должны призвать к ответу своё руководство ради восстановления демократии. Цель нашей совместной миссии — добиться ухода Мадуро. Я встречался с президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо (США считают его легитимным главой латиноамериканского государства, — RT), он говорил об этом, говорил о террористической угрозе для граждан его страны», — заявил Помпео.

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Он отметил, что у Соединённых Штатов есть долгосрочная стратегия по смене власти в Венесуэле, которая со временем даст свои плоды, как дала свои плоды стратегия по «развалу СССР».

Напомним, что США официально не признают Николаса Мадуро легитимным руководителем страны. Вашингтон считает, что главой государства является лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Встречу с ним Помпео провёл в столице Колумбии Боготе. Здесь лидер венесуэльской оппозиции принял участие в конференции, посвящённой борьбе с терроризмом.

В том же интервью Помпео поставил под сомнение возможность переговоров между Мадуро и президентом США Дональдом Трампом. Венесуэльский лидер ранее заявлял, что готов к диалогу с американским коллегой и пересмотру отношений с Вашингтоном при условии «взаимного уважения». Ответственность за кризис в отношениях Вашингтона и Каракаса Мадуро возложил лично на главу Госдепа США.

«Я считаю, что Майк Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и ответствен за провал политического курса Дональда Трампа в отношении нашей страны. Думаю, Помпео живёт в мире фантазий. Трезвости мышления он не демонстрирует», — сказал венесуэльский президент в интервью газете The Washington Post.

Мадуро отнёс Помпео к числу «просто ужасных» сотрудников администрации Трампа, из-за которых у главы Белого дома сложилось «неправильное видение ситуации».

Акция сторонников Николаса Мадуро

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

«Взять на испуг»

Заявление Помпео о том, что США готовят планы по смене власть в Венесуэле, — мера психологического воздействия на официальный Каракас, считает заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

«Это, если можно так выразиться, последняя попытка взять на испуг руководство Венесуэлы. Кроме того, Помпео хочет немножко припугнуть и консолидировать латиноамериканских сторонников свержения Мадуро. Слишком многие из противников венесуэльского президента готовы бороться против него только на словах», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Мартынова, взять на испуг руководство Венесуэлы не получится, так как сейчас официальный Каракас ощущает себя достаточно уверенно. США, несмотря на все усилия, так и не удалось ни создать прочной международной коалиции против Мадуро, ни полностью изолировать Венесуэлу на международной арене. В результате политика Вашингтона в отношении этой страны оказалась в тупике.

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«Я не вижу никаких рычагов у США для усиления давления на Венесуэлу. Они и так сделали всё, чтобы разрушить экономику страны, плюс им, к сожалению, «помогли» сами венесуэльские власти своими неумелыми экономическими действиями. Ситуация достигла дна, но ничего не поменялось в пользу США», — считает Мартынов.

По его мнению, Мадуро прав, говоря о том, что администрация Трампа неправильно оценивает ситуацию в Венесуэле. Однако Мартынов считает, что тут вина не столько Помпео, сколько Барака Обамы. Именно администрация прошлого президента США выбрали неправильную линию поведения в отношении Венесуэлы, а Трамп ей достаточно чётко следует, полагает эксперт.

«В Вашингтоне забыли золотое правило: в Латинской Америке политику делают президент и военные. А Обама и демократы решили, что надо работать с «гражданским обществом». Но это не та модель, которая может сработать в Венесуэле», — говорит Мартынов.

Он отмечает, что позиции Мадуро крепки как в армии, так и в народе.

«В этих условиях не ясно, что ещё американцы могут сделать. Вооружённая интервенция? Но для этого нужно заручиться поддержкой соседних стран: Колумбии, Эквадора, Бразилии. Но как бы там ни относились к Мадуро, для латиноамериканцев принцип суверенитета является священным. Поэтому даже Колумбия на интервенцию не пойдёт. А пойдёт — это будет для неё катастрофой», — считает эксперт.

Интервью главы Госдепа появилось на фоне очередного витка обострения отношений между Венесуэлой и соседней Колумбией, которую поддерживают США.

Директор по политическим делам МИД Колумбии Хосе Салазар прямо обвинил официальный Каракас в поддержке леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО, известна так же по испанской аббревиатуре ELN). В отличии от другой крупной местной антиправительственной организации, Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК, испанская аббревиатура FARC), она не сложила оружие и продолжает боевые действия. АНО Госдепартамент США причисляет к террористическим организациям.

Также в Боготе на конференции по борьбе с терроризмом Венесуэлу обвинили в связях с ливанской группировкой «Хезболла» и той частью РВСК, которая не согласна на мир с правительством Колумбии.

Николас Мадуро

Reuters

© Manaure Quintero

Помпео против Мадуро

Вместе с тем у заявления Помпео есть ещё одна цель — глава Госдепа хочет сорвать возможное сближение Вашингтона и Каракаса, полагают эксперты.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников, Помпео пользуется репутацией сторонника жёсткой линии в отношении Венесуэлы. Заявление Помпео похоже на своеобразный «манифест консерватора» во внешней политике США, считает, в свою очередь, Мартынов.

«Глава Госдепа искренне считает, что нужно не договариваться с Мадуро, а менять его», — уверен эксперт.

Между тем в своём интервью The Washington Post венесуэльский лидер предлагает США отказаться от конфронтации и возлагает ответственность за кризис в отношениях двух стран на окружение Трампа, в том числе на главу Госдепа.

«Я думаю, что заявление Помпео — это реакция на интервью Мадуро. Он как бы говорит и венесуэльскому лидеру, и Трампу: переговоры не нужны, всё, в этом направлении дорога закрыта. Не исключаю, что никакого продуманного долгосрочного плана смены власти в Венесуэле у США на самом деле нет и никогда не было. Говоря, что он есть, глава Госдепа, может быть, хочет подтолкнуть Трампа на решительные, а Мадуро — на необдуманные действия», — полагает Калашников.

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По мнению эксперта, в данном случае Помпео ничем не рискует. Его заявление, скорее всего, не вызовет международного скандала, который вынудит Трампа сместить главу Госдепа.

«В сущности, ничего такого кардинально нового Помпео не сказал. И раньше было ясно, что США недовольны Мадуро, и раньше было видно, что они хотят его ухода. Возможно, союзники Венесуэлы выступят в ООН с каким-то протестом. Но особого скандала не будет», — прогнозирует Калашников.

Мартынов также считает, что международная реакция на заявление Помпео окажется вялой.

«По идее, конечно, его слова должны были повлечь всеобщее возмущение. Но в реальности, конечно, будет по-другому. Мы живём в очень сложной обстановке перехода от одного миропорядка к другому. К сожалению, признанные нормы международного права приобретают всё больше и больше витринный характер. И происходит это именно благодаря США, которые придумывают свои собственные правила поведения на международной арене и пытаются их навязать всем остальным», — подводит итог эксперт.