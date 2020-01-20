МИД Колумбии обвинил Мадуро в поддержке повстанцев

Директор по политическим делам МИД Колумбии Хосе Салазар обвинил администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в оказании поддержки представителям леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).

«В нашем регионе существует нелегитимный режим, который угрожает миру и безопасности, предоставляя убежище и обеспечивая поддержку террористическим группам, таким как АНО. Незаконный режим (президента Николаса) Мадуро защищает присутствие и деятельность АНО на венесуэльской территории», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Колумбии в Twitter.

Ранее колумбийский президент Иван Дуке сообщил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо прибыл в Колумбию.