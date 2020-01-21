Захарова оценила заявление Помпео по Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о работе Вашингтона над проектом смены власти в Венесуэле, отметив, что его можно расценивать как признание Соединённых Штатов в реализации «кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах».

Об этом она написала в своём Facebook.

«Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона... Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по «экспорту свободы», — заявила Захарова.

По её словам, заявление Помпео доказывает, что Соединённые Штаты «никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов», а «демократическое устройство» других стран используется ими как инструмент формирования там «нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры».

«Через «мягкую силу» или путём провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному», — отметила дипломат.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому каналу Caracol сообщил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.

В свою очередь, венесуэльский лидер заявил, что ответственность за провальную политику американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы несут его советники по латиноамериканской стране. Он подчеркнул, что у Трампа были «отвратительные» советники по Венесуэле.