Захарова оценила заявление Помпео по Венесуэле
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Facebook.
«Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона... Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по «экспорту свободы», — заявила Захарова.
По её словам, заявление Помпео доказывает, что Соединённые Штаты «никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов», а «демократическое устройство» других стран используется ими как инструмент формирования там «нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры».
«Через «мягкую силу» или путём провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному», — отметила дипломат.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому каналу Caracol сообщил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
В свою очередь, венесуэльский лидер заявил, что ответственность за провальную политику американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы несут его советники по латиноамериканской стране. Он подчеркнул, что у Трампа были «отвратительные» советники по Венесуэле.