В Венесуэле продлевают действие режима повышенной готовности на 30 дней

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что власти страны приняли решение продлить действие режима повышенной готовности, введённого венесуэльским лидером Николасом Мадуро 13 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на 30 дней.

Она заявила, что Мадуро «принял решение продлить действие режима повышенной готовности на 30 дней».

«Можем ли мы сказать, что одержали победу в этой борьбе? Нет, необходимо продолжать соблюдение карантина», — цитирует РИА Новости Родригес.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 1089 и достигло 20 727.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.