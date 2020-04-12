В Венесуэле продлевают действие режима повышенной готовности на 30 дней
Она заявила, что Мадуро «принял решение продлить действие режима повышенной готовности на 30 дней».
«Можем ли мы сказать, что одержали победу в этой борьбе? Нет, необходимо продолжать соблюдение карантина», — цитирует РИА Новости Родригес.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 1089 и достигло 20 727.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.