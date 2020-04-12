Число случаев заражения коронавируса в Бразилии првысило 20 тысяч
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за сутки от последствий заражения скончались 68 человек, всего число летальных случаев в Бразилии увеличилось до 1124.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.