Число случаев заражения коронавируса в Бразилии првысило 20 тысяч

В Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличось на 1089 и достигло 20 727.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за сутки от последствий заражения скончались 68 человек, всего число летальных случаев в Бразилии увеличилось до 1124.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.