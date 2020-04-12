В Италии за сутки от коронавируса скончались 619 человек
Так, общее число летальных случаев от коронавируса в стране возросло до 19 468.
Всего в Италии выявлен 152 271 случай COVID-19.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении карантина в стране до 3 мая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.