В Италии за сутки от коронавируса скончались 619 человек

В Италии за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 619 человек. Об этом информирует ANSA.

Так, общее число летальных случаев от коронавируса в стране возросло до 19 468.

Всего в Италии выявлен 152 271 случай COVID-19.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении карантина в стране до 3 мая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.