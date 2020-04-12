В Колумбии число скончавшихся от коронавируса достигло 100

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В Колумбии число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 100.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Twitter.

«Мы подтвердили выздоровление 17 пациентов с коронавирусом, 236 новых случаев заражения и 20 случаев смерти. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 214 человек, пациентов с COVID-19 — 2 709, умерших — 100», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 1089 и достигло 20 727.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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