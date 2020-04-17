В МИД России оценили обвинения США против Венесуэлы из-за наркотиков

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обвинения США против Венесуэлы в наркопоставках.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Вновь вынуждены вернуться к теме развёртывания американской блокады вокруг Венесуэлы под предлогом якобы пресечения наркопоставок из этой страны. Проведённый нами анализ наглядно показывает вымышленный характер выдвигаемых Вашингтоном в адрес Каракаса обвинений и претензий», — указывается в сообщении.

В министерстве отметили, что претензии США не соответствуют «реальному положению вещей» и плохо стыкуются с выводами и оценками профильных структур ООН.

«Полагаем, что не развёртывание эскадр и бряцание оружием, а взаимопомощь и солидарность должны стать основой межгосударственного взаимодействия в нынешнее непростое для мирового сообщества время», — добавили в МИД.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал обвинения со стороны США в наркотерроризме необоснованными.