В МИД России оценили обвинения США против Венесуэлы из-за наркотиков

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обвинения США против Венесуэлы в наркопоставках.
В МИД России оценили обвинения США против Венесуэлы из-за наркотиков
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. 

«Вновь вынуждены вернуться к теме развёртывания американской блокады вокруг Венесуэлы под предлогом якобы пресечения наркопоставок из этой страны. Проведённый нами анализ наглядно показывает вымышленный характер выдвигаемых Вашингтоном в адрес Каракаса обвинений и претензий», — указывается в сообщении. 

В министерстве отметили, что претензии США не соответствуют «реальному положению вещей» и плохо стыкуются с выводами и оценками профильных структур ООН.

«Полагаем, что не развёртывание эскадр и бряцание оружием, а взаимопомощь и солидарность должны стать основой межгосударственного взаимодействия в нынешнее непростое для мирового сообщества время», — добавили в МИД.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал обвинения со стороны США в наркотерроризме необоснованными.

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