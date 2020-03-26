США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента Николаса Мадуро.
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Уточняется, что ведомство также выдаст в $10 млн за информацию о других представителях властей Боливарианской Республики. 

«Сегодня Госдепартамент объявил о ряде вознаграждений за информацию, которая приведёт к аресту и/или признанию виновными венесуэльских граждан, в отношении которых Министерство юстиции сегодня огласило обвинительные заключения за их роль в международной торговле наркотиками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в указанном американским ведомством списке фигурирует президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, связанную с Николасом Мадуро», — добавляется в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что намерен сокрушить правительство Мадуро.

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