Трамп пообещал сокрушить Мадуро в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что намерен сокрушить правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Соединённые Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», — заявил он.

Трамп также обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и подтвердил, что американская сторона всецело поддерживает его.

В августе 2019 года Трамп заявил, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.