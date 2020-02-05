Трамп пообещал сокрушить Мадуро в Венесуэле
«Соединённые Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», — заявил он.
Трамп также обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и подтвердил, что американская сторона всецело поддерживает его.
В августе 2019 года Трамп заявил, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.