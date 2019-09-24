Трамп назвал «призрак социализма» вызовом для США
- Reuters
«Один из самых серьёзных вызовов для нашей страны — это призрак социализма, который разрушает общество и страны. События в Венесуэле всем нам напоминают, что социализм и коммунизм не ради справедливости, равенства, не для того, чтобы победить бедность», — сказал Трамп.
Он добавил, что социализм и коммунизм нужны «лишь для власти в распоряжении правящего класса».
«Америка никогда не станет социалистической страной. В последний век социализм и коммунизм убили 100 млн людей. К сожалению, мы видим в Венесуэле, что число погибших в этой стране растёт», — отметил президент США.
В сентябре 2018 года, также выступая на ГА ООН, Трамп заявил, что социализм «везде приносит страдания», и призвал все страны ему противостоять.
В конце 2018 года российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.