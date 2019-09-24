Трамп назвал «призрак социализма» вызовом для США

Короткая ссылка
Один из самых серьёзных вызовов для Соединённых Штатов — это «призрак социализма», заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на 74-й сессии ГА ООН.
Трамп назвал «призрак социализма» вызовом для США
  • Reuters

«Один из самых серьёзных вызовов для нашей страны — это призрак социализма, который разрушает общество и страны. События в Венесуэле всем нам напоминают, что социализм и коммунизм не ради справедливости, равенства, не для того, чтобы победить бедность», — сказал Трамп.

Он добавил, что социализм и коммунизм нужны «лишь для власти в распоряжении правящего класса».

«Америка никогда не станет социалистической страной. В последний век социализм и коммунизм убили 100 млн людей. К сожалению, мы видим в Венесуэле, что число погибших в этой стране растёт», — отметил президент США.

В сентябре 2018 года, также выступая на ГА ООН, Трамп заявил, что социализм «везде приносит страдания», и призвал все страны ему противостоять.

В конце 2018 года российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить