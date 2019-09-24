Трамп назвал «призрак социализма» вызовом для США

Один из самых серьёзных вызовов для Соединённых Штатов — это «призрак социализма», заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на 74-й сессии ГА ООН.

«Один из самых серьёзных вызовов для нашей страны — это призрак социализма, который разрушает общество и страны. События в Венесуэле всем нам напоминают, что социализм и коммунизм не ради справедливости, равенства, не для того, чтобы победить бедность», — сказал Трамп.

Он добавил, что социализм и коммунизм нужны «лишь для власти в распоряжении правящего класса».

«Америка никогда не станет социалистической страной. В последний век социализм и коммунизм убили 100 млн людей. К сожалению, мы видим в Венесуэле, что число погибших в этой стране растёт», — отметил президент США.

В сентябре 2018 года, также выступая на ГА ООН, Трамп заявил, что социализм «везде приносит страдания», и призвал все страны ему противостоять.

В конце 2018 года российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции исключил возможность «реставрации социализма» в России.