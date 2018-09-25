Трамп призвал все страны мира противостоять социализму

Президент США Дональд Трамп заявил, что социализм «везде приносит страдания», и призвал все страны ему противостоять. Об этом он сказал в ходе своего выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, в Венесуэле около 2 млн человек «бежали от страданий», которые им «принёс социалистический режим» президента страны Николаса Мадуро и «его кубинские спонсоры».

Трамп заявил, что Венесуэла не так давно была одной из самых богатых стран мира, но «социализм обанкротил богатую нефтью страну и ввергает в нищету её народ».

«Социализм и коммунизм везде приносят страдания, коррупцию и упадок. Жажда власти социалистов ведёт к экспансии, вторжениям и подавлению. Страны мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он несёт», — заявил американский лидер.

Он также призвал все страны присоединиться к призыву США о восстановлении демократии в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова Трампа о его достижениях.