Мадуро ответил на обвинения США в наркотерроризме

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал обвинения со стороны США в наркотерроризме необоснованными.
Мадуро ответил на обвинения США в наркотерроризме
  • Reuters

«У Венесуэлы рекордные показатели по борьбе с наркоторговлей за последние 15 лет», — цитирует ТАСС Мадуро.

Он добавил, что наркогосударство сформировалось в Колумбии.

Венесуэльский лидер также заявил, что с помощью подобных обвинений, Вашингтон намерен отвлечь внимание от кризиса с коронавирусом COVID-2019 в США.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента Николаса Мадуро.

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