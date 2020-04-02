В Госдепе рассказали о контактах с Россией по вопросам Венесуэлы

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Американские власти устанавливали контакты с Россией для обсуждения ситуации в Венесуэле и предложения США по урегулированию кризиса в южноамериканской стране, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«У нас были контакты по ситуации в Венесуэле с Россией, с правительством России — о ситуации там и об американском предложении. У нас не было контактов (по этому поводу. — RT) с режимом Мадуро», — сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что американская сторона не обсуждала свои предложения с венесуэльским президентом Николасом Мадуро и его окружением.

31 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти.

Предложение также предусматривает последующую отмену санкций.

27 марта МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии.

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