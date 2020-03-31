Помпео предложил вариант отмены санкций в отношении Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций в отношении этой страны.
Помпео предложил вариант отмены санкций в отношении Венесуэлы
  • Reuters

«Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны, создали бы приемлемый Государственный совет, который служил бы переходным правительством до того, как можно будет провести выборы президента и выборы в Национальную ассамблею, — мы надеемся, что это можно сделать в течение 6—12 месяцев», — приводит РИА Новости его слова.

Как заявил Помпео, председатель переходного правительства не смог бы баллотироваться в президенты на этих выборах.

По словам госсекретаря, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуаидо могли бы признать Государственный совет единственной исполнительной властью на протяжении переходного периода.

По словам Помпео, если из страны будут выведены иностранные силы безопасности и в ней пройдут свободные выборы, то все санкции США в отношении Венесуэлы будут сняты.

Ранее МИД России призвал к отмене санкций в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

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