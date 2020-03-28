«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США с дочерних предприятий

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«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США с дочерних предприятий после того, как компания приняла решение продать свои активы в Венесуэле.
«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США с дочерних предприятий
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы приняли решение исходя из защиты интересов наших акционеров как публичная международная компания. И мы действительно вправе ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.

Уточняется, что «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. 

Позднее в кабмине России подтвердили информацию о покупке венесуэльских активов российской компании.

В феврале Минфин США внёс в санкционный список по Венесуэле структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA.

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