«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

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Российская компания «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

Вместе с этим «Роснефть» заявила о намерении продать все активы, связанные с деятельностью в латиноамериканском государстве.

«ПАО «НК «Роснефть» объявляет о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране», — указывается в заявлении.

Уточняется, что «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. 

«По итогам заключённого соглашения все активы и торговые операции ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы», — отмечается в сообщении.

Ранее в Кремле прокомментировали санкции США против дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading SA, назвав их незаконными. Минфин Соединённых Штатов ввёл ограничения в отношении RTSA из-за её работы в нефтяном секторе Венесуэлы.

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