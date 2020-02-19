«Считаем незаконными»: в Кремле прокомментировали санкции США против Rosneft Trading

Санкции США против дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading SA незаконны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Минфин Соединённых Штатов ввёл ограничения в отношении RTSA из-за её работы в нефтяном секторе Венесуэлы. В посольстве России в Вашингтоне назвали это примером недобросовестной конкуренции. В самой компании сообщили, что изучают вопрос о юридических мерах защиты от рестрикций.

В Кремле считают незаконными санкции США против дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading SA. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ограничения, введённые за работу компании в нефтяном секторе Венесуэлы, не скажутся на отношениях Москвы и Каракаса.

«Подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой, напротив, они развиваются и будут развиваться дальше», — сказал Песков.

Санкции в отношении Rosneft Trading и председателя совета директоров Дидье Касимиро были введены американским Минфином вечером 18 февраля по московскому времени. Ввод ограничений объясняется сотрудничеством с венесуэльской PDVSA, в отношении которой действует ряд американских санкций и работа с которой запрещена по законодательству США.

В посольстве России в Вашингтоне их назвали примером недобросовестной конкуренции.

«США не прекращают усилий по раскручиванию санкционного маховика против российских предприятий на мировых рынках. На этот раз пытаются вытеснить наших экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании их американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. Это очередной яркий пример недобросовестной конкуренции», — говорится в Facebook диппредставительства.

Также в посольстве указали на недопустимость ввода экстерриториальных санкций. Дипломаты подчеркнули, что Россия призывает вести диалог между всеми политическими силами в Венесуэле.

«Экстерриториальное применение национального законодательства неприемлемо. Россия неизменно выступает за инклюзивный диалог между всеми значимыми венесуэльскими политическими силами без деструктивного вмешательства извне», — констатировали российские дипломаты.

Комментируя ввод санкций, МИД РФ 18 февраля заявил, что число попыток оказать давление на Россию с 2011 года достигло 80.

«Количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года. Наша позиция относительно санкций известна. Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

США стремятся ослабить экономические позиции России в Венесуэле, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Нет никакого объяснения, кроме того, что США хотят получить конкурентное преимущество и ослабить наше экономическое влияние в этой стране. Других объяснений здесь нет. Выглядит это всё очень плохо. Такое поведение становится неким трендом американской внешней политики», — подчеркнул он в беседе с RT.

По мнению Морозова, чем больше односторонних санкций США будут вводить, тем большее сопротивление они встретят.

«Акт правового произвола»

Rosneft Trading SA была внесена в списки SDN, что означает блокировку её активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вступать с ней в какие-либо сделки без соответствующего разрешения.

Rosneft Trading — это трейдинговая компания, занимающаяся покупкой и продажей нефти. По оценке издания Forbes, она занимает третье место в списке крупнейших покупателей российской нефти. Она полностью принадлежит материнской «Роснефти».

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Согласно позиции американской стороны, Касимиро играл важную роль в работе нефтяного сектора Венесуэлы, организуя встречи с государственной компанией PDVSA и руководством страны, укрепляя сотрудничество.

Как сообщила представитель американской администрации, странам и компаниям — партнёрам Rosneft Trading будет выдана генеральная лицензия, чтобы те за 90 дней закончили все сделки. В Минфине утверждают, что на нефтяных рынках «существует достаточное предложение», и убеждены, что они «останутся стабильными».

В самой «Роснефти» эти санкции назвали «актом правового произвола» и подчеркнули их незаконность. В компании отметили, что работают в соответствии с нормами местного и международного права.

«Роснефть» реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели», — говорится в заявлении «Роснефти».

В компании подчеркнули, что контракты с венесуэльской стороной были заключены ещё до ввода американских санкций, а потому «Роснефть» не нарушает «установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором».

«Санкции против RTSA носят произвольный, избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле, а регулятор США не предъявляет им претензий», — подчеркнули в «Роснефти».

В компании отметили, что Минфин США не предоставил доказательств нарушения законодательства. «Роснефть» заверила, что после изучения всех документов рассмотрит варианты юридической защиты.

Осудила санкции и венесуэльская PDVSA. По мнению компании, выбранная США политика санкций имеет под собой цель манипулировать ценами на мировом рынке нефти.

«Политика односторонних санкций США направлена против компаний, конкурентоспособных на мировом рынке, таких как «Роснефть», чтобы влиять на цены, контролировать или устранять основных игроков и, как следствие, иметь контроль над мировым рынком нефти», — приводит РИА Новости текст заявления PDVSA.

Противодействуя работе российских компаний в Венесуэле, США стремятся усложнить положение законного президента Николаса Мадуро, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.