«Подталкивают к гражданской войне»: к чему может привести блокада Венесуэлы со стороны США
- Трамп заявил о возможной блокаде Венесуэлы
- Reuters
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не изменит свою позицию относительно Венесуэлы. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Боливарианской Республики.
«Эти заявления отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс, в силу тех или иных причин неугодный Вашингтону», — отметил дипломат.
По словам Рябкова, угрозы со стороны Вашингтона не повлияют на «решимость добиваться уважения всеми членами международного сообщества суверенитета государств».
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможная блокада Венесуэлы со стороны США и их союзников в регионе может привести к новому Карибскому кризису.
«Это очень, очень опасная вещь. В своё время американцы пытались организовать блокаду Кубы, и это чуть не закончилось ядерным кризисом в 1962 году», — приводит слова сенатора РИА Новости.
Ранее Трамп в ходе общения с журналистами утвердительно ответил на вопрос о возможной блокаде Венесуэлы.
«Да, я рассматриваю», — сказал он.
Нефтяной карантин
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил в беседе с RT, что технически полная блокада Венесуэлы со стороны Вашингтона и его союзников в регионе вполне возможна.
«США уже применяли такую тактику в Никарагуа. Американцы считают, что в Латинской Америке могут присутствовать только они, поэтому для них помощь Венесуэле со стороны России — вопиющая наглость», — отметил эксперт.
Он напомнил, что из-за экономических санкций Венесуэле приходится менять свои ресурсы на продовольствие и необходимые товары, поэтому блокада может привести к тяжёлым последствиям.
«В данном случае США не смогут обосновать блокаду с точки зрения международного права», — подчеркнул Синельников-Оришак.
В свою очередь, декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин в комментарии RT выразил мнение, что Белый дом пытается расшатать ситуацию со всех сторон и вводит против республики одни санкции, которые дополняются другими.
«Финансовые потоки уже перекрыты, возможно, теперь денежные переводы из-за границы будут ограничены. Следующим шагом может быть карантин, который будет использоваться для того, чтобы довести ситуацию до полнейшего кризиса, хаоса, социального взрыва», — отметил эксперт.
По его словам, «США будут перехватывать суда в Карибском море для досмотра. В таком случае они, как пираты Карибского моря, смогут решать, выпускать венесуэльские нефтяные танкеры или нет, чтобы эта страна не могла продавать нефть».
Санкции и вторжения
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, находясь с визитом в Канаде, 1 августа сообщил, что сейчас Белый дом старается привлечь страны Евросоюза к введению ограничительных мер против правительства Боливарианской Республики.
«Мы согласились, что будет весьма полезно, если ЕС последует примеру Канады и США и введёт санкции в отношении режима Мадуро», — заявил он в интервью телеканалу CBC News.
- Эллиот Абрамс
- AFP
- © Alex Edelman
Спецпосланник США считает возмутительным то, что «Европа стала игровой площадкой для участников режима и их семей», где они тратят деньги, покупают дома, ведут роскошную жизнь.
«В связи с этим мы разработали подход, при котором демократические страны Латинской Америки помогут подтолкнуть ЕС в правильном направлении», — подчеркнул Абрамс.
При этом он не подкрепил свои утверждения какими-либо доказательствами.
Спецпредставитель США вновь отметил, что Вашингтон готов осуществить военную интервенцию в Венесуэлу.
«Наша стратегия заключается в оказании на режим дипломатического, политического, экономического и международного давления. Мы не прекращаем своих усилий. Несколько дней назад мы объявили о введении новых санкций. Вскоре их станет ещё больше. Такова наша политика. Однако вариант военного вторжения сохраняется», — заявил Абрамс.
Продовольственная блокада
Новые санкции, о которых говорил Абрамс, были введены Минфином США в конце июля против 13 компаний и десяти физических лиц, связанных с поставками продовольствия в Венесуэлу.
В ответ МИД Боливарианской Республики назвал такие ограничительные меры со стороны Вашингтона средствами экономического терроризма.
- Николас Мадуро
- Reuters
- © Miraflores Palace/Handout
«Венесуэла перед лицом международного сообщества осуждает повторяющуюся практику экономического терроризма со стороны правительства США, объявивших меры, преступная цель которых — лишение всех венесуэльцев права на питание», — говорится в заявлении главы венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреасы.
Кроме того, спецпредставитель США Абрамс ранее сообщил, что новые ограничительные меры могут быть введены и против России за поддержку правительства Венесуэлы.
В ответ Рябков заявил, что российская сторона не отступит от своих принципов. По словам дипломата, Белый дом всё время грозит рестрикциями, поскольку у него «давно уже ничего нет, кроме санкций».
При этом он отметил, что в конечном счёте это разрушает имидж Вашингтона и работает на объективное снижение влияния США в мире.
«Мы прекрасно знаем об американских подходах. Я надеюсь, что там нас тоже услышали и понимают, что у России есть свои «красные линии», что мы не отступим от своих принципиальных подходов и приоритетов», — приводит слова Рябкова РИА Новости.
История кризиса
Напомним, что затяжной политический кризис продолжается в Венесуэле с начала 2019 года, когда Николас Мадуро принёс присягу в качестве президента страны на второй срок. Оппозиция отказалась признавать его избрание и объявила главой государства председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.
- Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
- Reuters
- © Prensa Juan Guaido/Leo Alvarez
Законное правительство Мадуро отказались признавать США, Евросоюз, участники «Группы Лимы» из 14 стран, а также большинство членов Организации американских государств.
Высокопоставленные представители администрации Трампа — госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс — называли Мадуро нелегитимным главой государства, а также обещали поддержку Гуаидо и оппозиционерам. Энергосистема страны подвергалась кибератакам, а сторонники главы Национальной ассамблеи попытались прорвать границу с Колумбией под предлогом доставки гуманитарной помощи.
Несмотря на международную поддержку и признание, Гуаидо не удалось захватить власть в стране. Весной этого года при посредничестве Норвегии между оппозицией и правительством начались переговоры.
Стороны не подписали каких-либо соглашений, но 12 июля Мадуро заявил, что они договорились о продолжении диалога. Лидер Венесуэлы выразил уверенность, что вскоре участникам переговоров удастся прийти к «великому соглашению о мире и сосуществовании».
Несмотря на то что правительство Боливарианской Республики вступило в переговорный процесс с оппозиционерами, Вашингтон продолжит добиваться отставки президента этой страны, заявил 21 июля советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал он в своём Twitter.
Ранее с таким же заявлением выступил и Помпео.
Как отмечает Александр Чичин, общая линия Вашингтона в отношении Каракаса останется такой же, что и прежде: вести к тому, чтобы начался тотальный голод, который вызвал бы социальный взрыв в республике.
«США подталкивают Венесуэлу к гражданской войне, поскольку в таком случае они получили бы право на интервенцию», — пояснил эксперт.
Однако легитимные власти Боливарианской Республики оказались гораздо прочнее, чем себе представляла американская администрация, подчеркнул он.
«Количество сторонников Мадуро не уменьшается, несмотря на ухудшение ситуации, потому что всем венесуэльцам понятно, кто является источником их проблем. Кроме того, санкции не действуют на Венесуэлу, поскольку есть ряд стран, которые не готовы потерять отношения с ней и намерены ей помогать», — заключил Чичин.
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