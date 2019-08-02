«Подталкивают к гражданской войне»: к чему может привести блокада Венесуэлы со стороны США

Россия не изменит свою позицию по Венесуэле в случае возможной блокады этого государства со стороны США. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков. В Совете Федерации РФ считают, что подобный сценарий может привести к повторению Карибского кризиса. Ранее Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон введёт полную блокаду Боливарианской Республики. Как отмечают эксперты, Белый дом рассчитывает с помощью санкций довести ситуацию в Венесуэле до гражданской войны.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не изменит свою позицию относительно Венесуэлы. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Боливарианской Республики.

«Эти заявления отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит независимый курс, в силу тех или иных причин неугодный Вашингтону», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, угрозы со стороны Вашингтона не повлияют на «решимость добиваться уважения всеми членами международного сообщества суверенитета государств».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможная блокада Венесуэлы со стороны США и их союзников в регионе может привести к новому Карибскому кризису.

«Это очень, очень опасная вещь. В своё время американцы пытались организовать блокаду Кубы, и это чуть не закончилось ядерным кризисом в 1962 году», — приводит слова сенатора РИА Новости.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами утвердительно ответил на вопрос о возможной блокаде Венесуэлы.

«Да, я рассматриваю», — сказал он.

Нефтяной карантин

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил в беседе с RT, что технически полная блокада Венесуэлы со стороны Вашингтона и его союзников в регионе вполне возможна.

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«США уже применяли такую тактику в Никарагуа. Американцы считают, что в Латинской Америке могут присутствовать только они, поэтому для них помощь Венесуэле со стороны России — вопиющая наглость», — отметил эксперт.

Он напомнил, что из-за экономических санкций Венесуэле приходится менять свои ресурсы на продовольствие и необходимые товары, поэтому блокада может привести к тяжёлым последствиям.

«В данном случае США не смогут обосновать блокаду с точки зрения международного права», — подчеркнул Синельников-Оришак.

В свою очередь, декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин в комментарии RT выразил мнение, что Белый дом пытается расшатать ситуацию со всех сторон и вводит против республики одни санкции, которые дополняются другими.

«Финансовые потоки уже перекрыты, возможно, теперь денежные переводы из-за границы будут ограничены. Следующим шагом может быть карантин, который будет использоваться для того, чтобы довести ситуацию до полнейшего кризиса, хаоса, социального взрыва», — отметил эксперт.

По его словам, «США будут перехватывать суда в Карибском море для досмотра. В таком случае они, как пираты Карибского моря, смогут решать, выпускать венесуэльские нефтяные танкеры или нет, чтобы эта страна не могла продавать нефть».

Санкции и вторжения

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, находясь с визитом в Канаде, 1 августа сообщил, что сейчас Белый дом старается привлечь страны Евросоюза к введению ограничительных мер против правительства Боливарианской Республики.

«Мы согласились, что будет весьма полезно, если ЕС последует примеру Канады и США и введёт санкции в отношении режима Мадуро», — заявил он в интервью телеканалу CBC News.

Эллиот Абрамс

AFP

© Alex Edelman

Спецпосланник США считает возмутительным то, что «Европа стала игровой площадкой для участников режима и их семей», где они тратят деньги, покупают дома, ведут роскошную жизнь.

«В связи с этим мы разработали подход, при котором демократические страны Латинской Америки помогут подтолкнуть ЕС в правильном направлении», — подчеркнул Абрамс.

При этом он не подкрепил свои утверждения какими-либо доказательствами.

Спецпредставитель США вновь отметил, что Вашингтон готов осуществить военную интервенцию в Венесуэлу.

«Наша стратегия заключается в оказании на режим дипломатического, политического, экономического и международного давления. Мы не прекращаем своих усилий. Несколько дней назад мы объявили о введении новых санкций. Вскоре их станет ещё больше. Такова наша политика. Однако вариант военного вторжения сохраняется», — заявил Абрамс.

Продовольственная блокада

Новые санкции, о которых говорил Абрамс, были введены Минфином США в конце июля против 13 компаний и десяти физических лиц, связанных с поставками продовольствия в Венесуэлу.

В ответ МИД Боливарианской Республики назвал такие ограничительные меры со стороны Вашингтона средствами экономического терроризма.

Николас Мадуро

Reuters

© Miraflores Palace/Handout

«Венесуэла перед лицом международного сообщества осуждает повторяющуюся практику экономического терроризма со стороны правительства США, объявивших меры, преступная цель которых — лишение всех венесуэльцев права на питание», — говорится в заявлении главы венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреасы.

Кроме того, спецпредставитель США Абрамс ранее сообщил, что новые ограничительные меры могут быть введены и против России за поддержку правительства Венесуэлы.

В ответ Рябков заявил, что российская сторона не отступит от своих принципов. По словам дипломата, Белый дом всё время грозит рестрикциями, поскольку у него «давно уже ничего нет, кроме санкций».

При этом он отметил, что в конечном счёте это разрушает имидж Вашингтона и работает на объективное снижение влияния США в мире.

«Мы прекрасно знаем об американских подходах. Я надеюсь, что там нас тоже услышали и понимают, что у России есть свои «красные линии», что мы не отступим от своих принципиальных подходов и приоритетов», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

История кризиса

Напомним, что затяжной политический кризис продолжается в Венесуэле с начала 2019 года, когда Николас Мадуро принёс присягу в качестве президента страны на второй срок. Оппозиция отказалась признавать его избрание и объявила главой государства председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо

Reuters

© Prensa Juan Guaido/Leo Alvarez

Законное правительство Мадуро отказались признавать США, Евросоюз, участники «Группы Лимы» из 14 стран, а также большинство членов Организации американских государств.

Высокопоставленные представители администрации Трампа — госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс — называли Мадуро нелегитимным главой государства, а также обещали поддержку Гуаидо и оппозиционерам. Энергосистема страны подвергалась кибератакам, а сторонники главы Национальной ассамблеи попытались прорвать границу с Колумбией под предлогом доставки гуманитарной помощи.

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Несмотря на международную поддержку и признание, Гуаидо не удалось захватить власть в стране. Весной этого года при посредничестве Норвегии между оппозицией и правительством начались переговоры.

Стороны не подписали каких-либо соглашений, но 12 июля Мадуро заявил, что они договорились о продолжении диалога. Лидер Венесуэлы выразил уверенность, что вскоре участникам переговоров удастся прийти к «великому соглашению о мире и сосуществовании».

Несмотря на то что правительство Боливарианской Республики вступило в переговорный процесс с оппозиционерами, Вашингтон продолжит добиваться отставки президента этой страны, заявил 21 июля советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал он в своём Twitter.

Ранее с таким же заявлением выступил и Помпео.

Как отмечает Александр Чичин, общая линия Вашингтона в отношении Каракаса останется такой же, что и прежде: вести к тому, чтобы начался тотальный голод, который вызвал бы социальный взрыв в республике.

«США подталкивают Венесуэлу к гражданской войне, поскольку в таком случае они получили бы право на интервенцию», — пояснил эксперт.

Однако легитимные власти Боливарианской Республики оказались гораздо прочнее, чем себе представляла американская администрация, подчеркнул он.