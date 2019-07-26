Лавров подвёл итоги заседания совета министров стран БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по итогам заседания совета министров стран БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро. Министры обсудили вопросы международной и региональной повестки, а также взаимодействие между странами БРИКС в трёх ключевых сферах: политике, экономике и культуре. RT вёл прямую трансляцию выступления Лаврова.
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