В МИД России заявили об отсутствии закулисных переговоров с Венесуэлой
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- РИА Новости
«Мы эпизодически обмениваемся информацией с представителями оппозиционных кругов [Венесуэлы], законное правительство в Каракасе знает об этом. У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чём ни с кем не договариваемся», — сказал Рябков.
Ранее сообщалось, что Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.