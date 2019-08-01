В МИД России заявили об отсутствии закулисных переговоров с Венесуэлой

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не ведёт закулисных переговоров с Каракасом.

«Мы эпизодически обмениваемся информацией с представителями оппозиционных кругов [Венесуэлы], законное правительство в Каракасе знает об этом. У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чём ни с кем не договариваемся», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.