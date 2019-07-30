Представитель Гуаидо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.

«Мы готовы к тому, чтобы установить отношения с Россией с позиции взаимоуважения и взаимного сотрудничества», — приводит ТАСС слова Веккьо.

Он отметил, что России, по его мнению, следует отказаться от поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва контактирует с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.