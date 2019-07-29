В МИД России сообщили о контактах с венесуэльской оппозицией

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва контактирует с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.
В МИД России сообщили о контактах с венесуэльской оппозицией
  • РИА Новости

«У нас было несколько возможностей получить от них информацию и оценки и, в свою очередь, довести до них наши взгляды и наши подходы», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что в России «не укрываются ни от каких контактов», а наоборот, считают, что «чем больше контактов, тем лучше для всех».

При этом он подчеркнул, что Россия контактирует с венесуэльской оппозицией «в режиме, который понятен в том числе для законного правительства Мадуро», а также выразил уверенность, что «в Вашингтоне об этом тоже имеют представление».

Рябков пояснил, что «это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются». 

«Но это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал, спорадические коммуникации, не более того. Причём они могут быть в разной форме, совершенно не в форме даже бесед», — добавил дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только через прямой диалог между правительством страны и оппозицией.

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