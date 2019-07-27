Лавров призвал разрешить кризис в Венесуэле с помощью диалога

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только через прямой диалог между правительством страны и оппозицией.
Лавров призвал разрешить кризис в Венесуэле с помощью диалога
  • Reuters

Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле.

«Мы убеждены, как и суринамские друзья, что кризис в Венесуэле может быть урегулирован только через прямой диалог между правительством и оппозицией без каких-либо предварительных условий и уж тем более без различных угроз, которые из некоторых столиц звучат в адрес Каракаса», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо в своём Twitter заявил о планах объявить «новый этап борьбы» оппозиции.

В январе главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить