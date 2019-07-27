Лавров призвал разрешить кризис в Венесуэле с помощью диалога
- Reuters
Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле.
«Мы убеждены, как и суринамские друзья, что кризис в Венесуэле может быть урегулирован только через прямой диалог между правительством и оппозицией без каких-либо предварительных условий и уж тем более без различных угроз, которые из некоторых столиц звучат в адрес Каракаса», — цитирует Лаврова ТАСС.
Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо в своём Twitter заявил о планах объявить «новый этап борьбы» оппозиции.
В январе главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.