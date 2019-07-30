Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме

Россия решила не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме.

Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«Тщательно взвесив все обстоятельства, пришли к выводу о целесообразности воздержаться от участия в данном мероприятии. Данное решение было доведено временным поверенным в делах России в Лиме до руководства МИД Перу», — говорится в комментарии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.