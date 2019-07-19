США вводят новые санкции против официальных лиц Венесуэлы

Соединённые Штаты вводят новые санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, виновных в нарушении прав человека. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Сегодня Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении официальных лиц Венесуэлы, ответственных за угнетение и пытки мирных венесуэльских граждан», — написал он в Twitter.

Пенс не уточнил, против кого именно власти США вводят ограничительные меры.

Ранее Соединённые Штаты внесли в санкционный список Главное управление военной контрразведки Венесуэлы.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.