США вводят новые санкции против официальных лиц Венесуэлы
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«Сегодня Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении официальных лиц Венесуэлы, ответственных за угнетение и пытки мирных венесуэльских граждан», — написал он в Twitter.
Пенс не уточнил, против кого именно власти США вводят ограничительные меры.
Ранее Соединённые Штаты внесли в санкционный список Главное управление военной контрразведки Венесуэлы.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.