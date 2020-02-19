Гуаидо рассчитывает на помощь ﻿«Роснефти» в ﻿«освобождении» Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что рассчитывает на помощь российской компании «Роснефть» в освобождении от режима президента Николаса Мадуро.

«Роснефть» не покинет страну, мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы, а не в поддержке диктатуры (действующего правительства. — RT)», — приводит его заявление венесуэльская Национальная ассамблея в Twitter.

#SesiónAN | Pdte (E) de Venezuela y de la #AsambleaVE, @jguaido: "Rosneft no abandonará el país, queremos que participen en la liberación de Venezuela y no al apoyo de la dictadura". — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 18, 2020

Ранее в «Роснефти» назвали незаконными и необоснованными санкции в отношении Rosneft Trading SA.

США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.

В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.