Гуаидо рассчитывает на помощь «Роснефти» в «освобождении» Венесуэлы
- Reuters
«Роснефть» не покинет страну, мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы, а не в поддержке диктатуры (действующего правительства. — RT)», — приводит его заявление венесуэльская Национальная ассамблея в Twitter.
#SesiónAN | Pdte (E) de Venezuela y de la #AsambleaVE, @jguaido: "Rosneft no abandonará el país, queremos que participen en la liberación de Venezuela y no al apoyo de la dictadura".— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 18, 2020
Ранее в «Роснефти» назвали незаконными и необоснованными санкции в отношении Rosneft Trading SA.
США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.
В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.