Гуаидо рассчитывает на помощь ﻿«Роснефти» в ﻿«освобождении» Венесуэлы

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что рассчитывает на помощь российской компании «Роснефть» в освобождении от режима президента Николаса Мадуро.
Гуаидо рассчитывает на помощь ﻿«Роснефти» в ﻿«освобождении» Венесуэлы
  • Reuters

«Роснефть» не покинет страну, мы хотим, чтобы они участвовали в освобождении Венесуэлы, а не в поддержке диктатуры (действующего правительства. — RT)», — приводит его заявление венесуэльская Национальная ассамблея в Twitter.

Ранее в «Роснефти» назвали незаконными и необоснованными санкции в отношении Rosneft Trading SA.

США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро. 

В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.

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