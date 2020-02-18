В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»

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Объявленные США санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» RTSA и председателя совета директоров этой компании незаконны и необоснованны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой «Роснефти».
В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»
  • РИА Новости

«Роснефть» реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе реализации проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели.

Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.

«Компания не нарушает установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором», — добавили в «Роснефти».

Санкции, как заявили в компании, носят «произвольный, избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле».

«При этом Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности компании, а также нарушения введённых США односторонних ограничений», — сообщили в пресс-службе.

США ранее объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро. 

В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.

В МИД России, комментируя решение Вашингтона, подчеркнули, что российская сторона не приемлет ограничительные меры, которыми США пытаются «подчинить весь мир своей воле»

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