США ввели санкции против вице-президента «Роснефти»

Соединённые Штаты внесли в санкционный список по Венесуэле вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро, сообщает пресс-служба Минфина США.

Как отмечается, санкции также введены против структурного подразделения «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.

Ранее США обвиняли «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

В начале февраля Белый дом заявил, что рассматривает возможность применения санкций против компании в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данные сообщения, отметил, что это «очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой». По его словам, Москва к этому «уже привыкла».