США ввели санкции против вице-президента «Роснефти»
- РИА Новости
Как отмечается, санкции также введены против структурного подразделения «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.
Ранее США обвиняли «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
В начале февраля Белый дом заявил, что рассматривает возможность применения санкций против компании в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данные сообщения, отметил, что это «очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой». По его словам, Москва к этому «уже привыкла».